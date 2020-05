Republikaner rechnen mit Romney ab

Den Vorwurf der Überalterung der Partei konnte auch Paul Ryan, Romneys Running Mate, nicht entkräften. Obwohl der zweite Mann des Mormonen erst in seinen 40ern ist, repräsentierte der Hardliner trotzdem den rechten Flügel der Partei – seine Jugend verblasse hinter seiner Einstellung, so die Meinung der Kommentatoren. Dennoch wird ihm in der Partei eine rosige Zukunft vorausgesagt: Ryan, den Romney in seiner Dankesrede als „die beste Wahl in seinem Leben nach meiner Ehefrau Ann“ nannte, wird als nächster Kandidat im Rennen um die Präsidentschaft gehandelt.

Die Liste der Vorwürfe von Seiten der Basis ist lang. Der Grand Old Party habe eine Strategie aus dem 20. Jahrhundert eingeschlagen, um das Weiße Haus zurückzuerobern – und das, obwohl man längst in 21. Jahrhundert angekommen sein sollte. Die Partei sei „zu alt, zu weiß, zu männlich“, meinte auch Al Cardenas, ehemaliger Parteichef der Republikaner – ein Vorwurf, der auch direkt auf den großen Zuspruch Obamas bei den Latino-Wählern abzielt. Hatte Bush 2004 noch 44 Prozent aller Latinos angesprochen, waren es bei Romney nur 27 Prozent. Indirekt auch ein Hinweis darauf, dass die Tea Party – die eben jene Werte perfekt repräsentiert – möglicherweise im Vorfeld zu viel Einfluss auf den Wahlkampf hatte.

Die Wahl ist geschlagen – und für beide Parteien hat die Zeit des großen Aufräumens begonnen. Während Präsident Barack Obama wieder in die Hauptstadt Washington zurückgekehrt ist und am Donnerstagvormittag mit seinen Beratern konferieren wird, hat bei den Republikanern die Ära nach Romney begonnen – mit heftigen internen Streits, wie das US-Portal politico berichtet.

Former Florida Governor Jeb Bush addresses the final session of the Republican National Convention in Tampa, Florida, August 30, 2012. REUTERS/Jason Reed (UNITED STATES - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Aber auch ein anderer Name wird kolportiert: Jeb Bush – der Ex-Gouverneur von Florida , dem wohl meistumkämpften Swing State überhaupt, könnte bei der Wahl 2016 das Gesicht der Republikaner sein. Der jüngere Bruder von George W. habe durch seine Wurzeln in Florida nämlich auch das Potential, Latinos anzusprechen, meintpolitico – neben seiner auch bei Republikanern höchst angesehenen Fähigkeit, Spenden in ungeahnter Höhe aufzutreiben.