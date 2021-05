Weltweite Empörung nach Zerstörung des Medienbüros

Die US-amerikanische Nachrichtenagentur AP reagierte entsetzt: "Das ist eine unglaublich beunruhigende Entwicklung", teilte AP-Präsident Gary Pruitt am Samstag in New York mit. "Wir sind nur knapp einem schrecklichen Verlust von Menschenleben entgangen." Die Welt werde nun weniger darüber erfahren, was in Gaza passiert.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, twitterte: "Wir haben den Israelis direkt mitgeteilt, dass die Gewährleistung der Sicherheit von Journalisten und unabhängigen Medien eine vorrangige Verantwortung ist."