Nebeneinander im Krieg: Wie Israelis und Araber zusammenleben

Seit Donnerstag flauen die Massenkrawalle und Prügeleien in Städten und Dörfern zwischen dort lebenden Israelis und dort lebenden Arabern eher wieder ab. Wie zu erwarten am Id-al-Fitr-Fest, zum Ende des Fastenmonats. Und wie immer, wenn die Massen weniger werden, werden Einzelne umso gefährlicher. In der zentralisraelischen Stadt Lod fielen in der Nacht zum Freitag wieder Schüsse. Auf Juden, heißt es, auch auf Araber.