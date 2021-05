Entsetzen über weltweite antisemitische Übergriffe

Er musste seinen Arbeitsplatz in der Nähe des Museumsquartiers vorzeitig verlassen. „Wenn man sich ansieht, was weltweit geschieht, war dieser Schritt notwendig“, sagt er. In New York etwa, wo die Polizei nur mit Mühe einen Juden davor bewahren konnte, von palästinensischen Demonstranten zusammengeschlagen zu werden. Oder in Deutschland, wo ein antisemitischer Demonstrationszug in Gelsenkirchen von der Polizei gestoppt wurde. „Scheißjuden“, brüllte die Menge.

Auf einem veröffentlichten Video ist zu sehen, dass Beamte trotz der Parolen nicht eingriffen. Das oberste Ziel sei der Schutz der Synagoge gewesen, erklärte der Polizeisprecher.