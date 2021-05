Gaza: Zerstörung, Leid und Tod nach Israels Luftangriffen

"Wir werden den Bürgern Israels die Sicherheit zurückbringen": Mit diesen Worten kündigte Israels Premier Benjamin Netanjahu am Mittwoch an, dass die Militärschläge gegen Ziele im Gazastreifen nicht so schnell vorbei sein würden. Verteidigungsminister Benny Gantz wurde noch deutlicher: Die Streitkräfte würden ihre Angriffe fortsetzen, bis vollständige und langfristige Ruhe erzielt sei, teilte er mit. Bis dahin würden weiter "Gebäude zerbröckeln".

Ruhe herrscht bereits jetzt in Teilen Gazas. Nach den Luftangriffen der vergangenen zwei Tage, an denen Dutzende Kampfjets beteiligt waren, liegen Häuser und ganze Straßenzüge in der Stadt in Trümmern.