Warum die Gewalt in Ost-Jerusalem gerade jetzt so eskaliert

Es begann vor einigen Wochen mit TikTok-Clips von Angriffen arabischer Jugendlicher auf jüdische Passanten. Gefolgt von Lynch-Angriffen jüdischer Randalierer gegen arabische Passanten. Einzelfälle, die sich im muslimischen Fastenmonat Ramadan zu Keilereien jugendlicher Gangs am Rande der Altstadt ausweiteten – unter sich und mit der Polizei. Die Stimmung heizte sich ständig weiter auf. Jetzt ist sogar ein explosiver Straßenkrieg denkbar. Am Montag war es annähernd so weit: Hunderte Palästinenser und Israelis wurden verletzt.

Zu viel „Brennmaterial“ hatte sich in diesen Wochen in der Jerusalemer Altstadt angesammelt. Diesem Quadratkilometer Gassengewirr mit drei Religionen und Dutzenden Heiligen Stätten. In diese ohnehin angespannte Lage im Ramadan fiel am Dienstag auch noch der Jerusalem Tag, ein Gedenktag an die Eroberung Ost-Jerusalems durch die israelische Armee 1967. Seit Jahren vor allem Anlass für rechtsradikale Gruppen, mit einem „Flaggentanz“ provokativ durch die Altstadt zu marschieren. Wobei sie eine unübersehbare Spur an Sachschäden im engen Basar hinter sich lassen.