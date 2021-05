Gewalt in Nahost: Berichte über 20 Tote im Gazastreifen

Es gab aber auch Berichte aus dem Gazastreifen, nach denen einige Einwohner möglicherweise durch fehlgeleitete Raketen der eigenen Seite getötet wurden. Israels Armee teilte mit, drei Aktivisten der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas seien gezielt getötet worden.

Netanjahu droht

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drohte den militanten Palästinenserorganisationen wegen der Raketenangriffe eine harte Reaktion an. „Die Terrororganisationen in Gaza haben am Abend des Jerusalem-Tags eine rote Linie überschritten und uns in den Vororten Jerusalems mit Raketen angegriffen“, sagte er bei einer Ansprache: „Israel wird mit großer Macht reagieren." Die israelischen Bürger müssten sich darauf einstellen, dass der gegenwärtige Konflikt länger dauern könnte, so Netanjahu.