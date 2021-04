50000Jerusalemanie: Mein ganz persönlicher Jerusalem-Moment

Axel N. Halbhuber: Alle schauen zur Mauer

Das erste Mal sah ich die Mauer, die uns als „Klagemauer“ bekannt ist, an einem Dezembertag am Ende des jüdischen Chanukka-Fests. Und man muss sagen, dass dieser Ort, den die restliche Welt mit dem viel schmuckloseren, aber weniger irreführenden Namen „westliche Mauer“ bezeichnet, an jüdischen Festtagen besonders imposant wirkt. Wenn Tausende Gläubige in schwarzen Anzügen, Hüten und Kippot ihren Blick auf jene Steinwand richten, die sie wiederum „Kotel“ nennen, ihre Gebete zu Gott richten oder ihm auf kleinen Zettelchen Nachrichten in die Mauerritzen stecken, ist das schlicht beeindruckend. Ich fühlte mich zugleich fremd (schließlich gehörten diese verbliebenen Mauerreste zum antiken zerstörten Tempel einer anderen Religion), aber auch akzeptiert (schließlich ist hier jeder unter Tausenden doch für sich, und niemand kümmerte sich um mich). Buben laufen zwischen den Betenden, manche quatschen bloß, viele schließen die Augen, manche sind alt, andere haben es noch vor sich.

Ein anderes Mal kam ich an einem nichtfestlichen Tag und an solchen hat man zumindest ein Stück der Mauer für sich. Ich hatte Freunde dabei, sie waren alle noch nie in Jerusalem gewesen, und jetzt schon tief beeindruckt von dem Spaziergang durch die Altstadt, von all den religiösen Stätten und dem religiösen Kitsch. Keiner von ihnen war Jude, und keiner von ihnen besonders gläubig. Aber als wir uns der Mauer näherten und sie schließlich berührten, waren alle bewegt. Wieso das so ist, weiß ich nicht. Aber Jerusalem macht das mit einem.