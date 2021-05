Erbitterter Kampf um die Wahrheit nach dem Raketenhagel

Israels Armee teilte am Sonntag mit, sie würde es vorziehen, weiter einige Tage Hamas-Ziele zu bombardieren. So eine Ankündigung senkt die Moral im Gazastreifen. Und zum jüdischen Pfingstfest wird die Hamas ihren Raketenbeschuss nicht einstellen. Für Premier Benjamin Netanjahu ist es auch passend, dass die Opposition dadurch Probleme hat, eine neue Regierung zu bilden.

So eilen die Diplomaten wieder hin und her. Mit Lock- und Druckmitteln. Können sie in zwei Tagen oder zwei Wochen eine wie immer trügerische Ruhe wiederherstellen? Allein für die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten ist dies für Belang.

Und Tahel Charis und Amira Alulu, die Nachbarinnen in Lod wollen einfach ihre Ruhe. Wenn schon nicht in Nahost, dann wenigstens in ihrer Straße.