Israel im Raketenhagel: „Wir sind immer auf dem Sprung“

In Lod leben Juden und Araber in enger Nachbarschaft. Hassan Awad weiß in seiner Trauer nicht so recht, wie er die jüngsten Vorfälle erklären soll. Ein Mob aus meist jugendlichen Arabern griff mit Beginn der Raketeneinschläge in mehreren Vierteln jüdische Nachbarn an. Plünderte Geschäfte und Synagogen. Die Polizei war überrascht und überfordert. „Plötzlich versperrten brennende Autoreifen die Straße“, berichtet eine 43-Jährige aus Lod, „ich war umringt von grölenden Vermummten. Zurück konnte ich nicht mehr, jemand hatte die Reifen zerstochen. Sie zogen mich aus dem Wagen, verbrannten ihn vor meinen Augen.“