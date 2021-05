Israel: Es drohen Kampftage bis zum Wochenende

Auch die Hamas versucht Kampfgeist zu signalisieren. Hinter den Kulissen aber gibt es Gerüchte: Der militärische Flügel habe beim Befehl zum Raketenhagel auf Israel die politische Führung übergangen. Denn auch die Militanten in der Hamas hätten Interesse, die Lage angespannt zu halten. Das Kalkül: Militärische Kämpfe könnten die internationale Isolation der Organisation vielleicht etwas lockern. Und sie auch politisch aufwerten. Doch ein Einmarsch Israels in den Gazastreifen würde ihrer militärischen wie auch politischen Handlungsfähigkeit nur schaden. Sie darf den Bogen also auch nicht überspannen.

Erdogan verspricht Unterstützung

Aus der arabischen Welt kommen jedenfalls Solidaritätsaufrufe. Auch aus Staaten, die ihre diplomatischen Beziehungen mit Israel normalisiert haben. Aus der Türkei verspricht Präsident Recep Erdoğan seine Unterstützung. Doch gilt die Solidarität „den Palästinensern“. Nicht „der Hamas“.

Aus den USA kommt Kritik an der israelischen Politik in Ost-Jerusalem. Doch wird Israels Recht auf Selbstverteidigung mit keinem Wort angezweifelt. Israels Staatspräsident Reuven Rivlin lud alle EU-Botschafter in seine Residenz und bekräftigte: „Kein Staat der Welt würde solche Angriffe gegen seine Souveränität einfach hinnehmen.“

Auf beiden Seiten gibt es Gründe und Kräfte, die Spannungen nicht sofort abflauen zu lassen. Auf beiden Seiten gibt es aber auch Gründe und Kräfte, keinen breiten Waffengang zu wagen. Und so rechnet vorerst kaum jemand mit einer Beruhigung vor dem Wochenende. Dann aber setzt der berüchtigte „Endspurt“ an: Wer gibt den letzten Schuss ab? Wer ergattert das eindrucksvollere „Siegesbild“? Wer steht letztendlich als der Bessere da?