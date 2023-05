Explosion bei Kreml: Moskau meldet gescheiterten Anschlag auf Putin

"Wir werten dies als einen geplanten Terrorangriff", wird das Präsidialamt zitiert. Es sei ein Versuch eines Angriffs auf Putins Leben gewesen. Russland behalte sich das Recht vor, darauf zu reagieren.

Hintergründe noch unklar

Ob es sich um eine Drohne der ukrainischen Streitkräfte, die Aktion einer terroristischen Gruppierung, oder überhaupt einen Attentatsversuch handelte, kann nicht verifiziert werden.

➤ Dass die Ukraine theoretisch über Drohnen mit ausreichender Reichweite verfügt, ist seit Dezember bekannt

In den vergangenen Monaten wurden Anschläge auf einen russischen Militärblogger oder die Tochter eines Kreml-Propagandisten verübt - Kiew bestritt stets, dafür verantwortlich zu sein.

Bereits am Montag vergangene Woche stürzte eine ukrainische Drohne 50 Kilometer östlich von Moskau ab. Als Reaktion darauf ordneten die Behörden aus "Sicherheitsgründen" die Absage der Parade und eines Konzerts an, die für den 9. Mai im Bezirk Bogorodsk anlässlich der Gedenkfeiern zum Sieg über Nazideutschland 1945 geplant waren.

➤ Gefahr für ukrainische Gegenoffensive: Die russischen FAB-Bomben

Mehrere andere russische Regionen, insbesondere die an die Ukraine grenzenden Regionen Kursk und Belgorod sowie die annektierte Krim, haben bereits beschlossen, die Paraden am 9. Mai aus den gleichen Gründen abzusagen. Am Dienstag sagte Peskow, die Parade auf dem Roten Platz am 9. Mai bleibe bestehen.