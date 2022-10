USA glauben, dass die Ukraine hinter dem Dugina-Anschlag steckte

US-Geheimdienste glauben der New York Times zufolge, dass Teile der ukrainischen Regierung den Autobombenanschlag in der Nähe von Moskau im August genehmigt haben, bei dem Daria Dugina, die Tochter eines prominenten russischen Nationalisten, getötet wurde

Die USA seien an dem Anschlag nicht beteiligt gewesen, weder durch die Bereitstellung von Geheimdienstinformationen noch durch andere Unterstützung, so die Beamten. Im Nachhinein hätten US-amerikanische Offizielle ihre ukrainischen Pendants wegen des Attentats ermahnt, hieß es in der Geheimdienstanalyse, die bis dato geheim gehalten worden war.

Die Ukraine bestritt unmittelbar nach dem Anschlag eine Beteiligung an der Ermordung, und hochrangige US-Beamte wiederholten dieses Dementi, als sie nach der Einschätzung der amerikanischen Geheimdienste gefragt wurden.