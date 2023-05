US-General: "Wahrscheinlichkeit, dass Moskau oder Kiew Ziel erreichen, gering"

Bereits öfters hatte US-Generalstabschef Mark Milley in puncto überzogener Erwartungen einer erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive gebremst. Ein Sieg wie ihn Kiew will – also die Befreiung aller ab 2014 von Russland besetzten Gebiete – würde "eine sehr sehr schwierige Angelegenheit“ werden.

"Wahrscheinlichkeit, dass eine der beiden Seiten ihre politischen Ziele erreicht, sehr gering"

Am Dienstag wurde er in diesem Punkt gegenüber der US-Zeitschrift Foreign Affairs deutlicher: "Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass eine der beiden Seiten ihre politischen Ziele erreicht, ist sehr gering“, sagte er. Vor allem in diesem Jahr sei diese Wahrscheinlichkeit nicht hoch.

Zum Thema einer möglichen ukrainischen Gegenoffensive sagte der General: "Ich möchte nicht darüber spekulieren, ob es eine spezifische Offensive geben wird oder nicht. Ich möchte nur sagen, dass die Ukrainer uns in den letzten Monaten um militärische Unterstützung gebeten haben, um ihre Streitkräfte auszubilden und auszurüsten. Insbesondere etwa neun Brigaden von kombinierten Waffen, gepanzerten Fahrzeugen und motorisierter Infanterie.“ Die Ukrainer seien somit in der Lage, anzugreifen, allerdings auch, eine Defensivoperation zu starten, was einen weiteren russischen Angriff deutlich erschweren würde.