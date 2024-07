Erst Moskau, dann Wien: Indiens Premier Modi im Anflug

Dass Modi diese Einladung nach Moskau angenommen hat, werten viele Beobachter als einen Demonstrationsversuch. Indien will damit demnach seine ihm heilige Unabhängigkeit nochmal dick unterstreichen. Immer mehr westliche Länder versuchen, ihre Beziehungen zu Neu-Delhi zu intensivieren. Viele Freunde, wenige Feinde Die Außenpolitik der Regierung Modi schließt zwar Bündnisse, vor allem um wirtschaftlich zu profitieren, auf eine Seite stellt sie sich in der Regel aber nicht. Sie hat sich weder den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen, noch den Angriff auf die Ukraine verurteilt. Stattdessen nutzt Modi die geopolitischen Umstände wie gewohnt für eigene Zwecke und holt sich durch die westlichen Embargos günstig gewordenes Öl aus Russland, rund 40 Prozent der Importe nach Indien kommen mittlerweile aus Russland - was Putin angesichts der hohen Kriegsausgaben wohl freut. Und obwohl Indien sich immer mehr Rüstungsgüter aus Frankreich und den USA holt, importiert es diese nach wie vor in hoher Zahl aus Russland.

Ein weiterer Grund für den Besuch könnte sein, dass Russland und China immer enger miteinander kooperieren. Das Verhältnis zwischen Neu-Delhi und Peking ist kompliziert: Den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt wird nachgesagt, um geopolitischen Einfluss zu konkurrieren. Dazu kommt ein Grenzkonflikt im Himalaya. Aber auch Russland profitiert von Modis Besuch, zeigt er doch gerade nach dem in Europa scharf kritisierten Treffen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in Moskau: Russland ist weltpolitisch alles andere als isoliert.

Zweiter Stopp: Österreich Möglicherweise um westliche Kritik an seiner Russland-Reise etwas abzumildern, hat Hindunationalist Modi sich ein eher überraschendes zweites Ziel ausgesucht: Er wird am Dienstag und Mittwoch von Kanzler Karl Nehammer in Wien erwartet, auch Präsident Alexander van der Bellen wird er treffen. Eine Einladung zum NATO-Gipfel in Washington schlug Österreich angesichts der Anreise der 120-köpfigen Delegation aus Indien hingegen aus.

Bei der Zusammenkunft in Wien dürfte es vor allem um wirtschaftliche und technologische Kooperationen gehen, mehr indische Fachkräfte für Österreich zum Beispiel. Zudem sollen 75 Jahre diplomatische Beziehungen gefeiert werden. In einer Presseaussendung am Montag betonte Modi, Österreich und Indien würden die Ideale von Demokratie teilen - für genau deren Einschränkung wurde Modi in seinen zwei vergangenen Amtszeiten immer wieder kritisiert.