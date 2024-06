Indien-Wahl: Warum es doch kein Erdrutschsieg für Modi wurde

Dass die von der sozialliberalen Kongresspartei angeführte Allianz die hindunationalistische BJP von Premier Narendra Modi und ihre Verbündeten bei dieser Wahl besiegen würde können, galt von Beginn an als äußerst unwahrscheinlich.

Der Weg nach Delhi führt über Uttar Pradesh , sagt man. Und dort, im bevölkerungsreichsten und politisch wichtigsten Bundesstaat Indiens, gab es am Dienstag eine Überraschung: Das Oppositionsbündnis INDIA lag nach Auszählung eines ersten Teils der Stimmen in Führung.

272 der 543 Sitze in der Lokh Sabha, dem indischen Unterhaus, reichen für die Bildung einer Mehrheitsregierung aus. Am späten Dienstagnachmittag (Ortszeit) war jedoch unklar, ob die BJP diese erreichen würde können. Vielmehr sah es so aus, als würde sie Dutzende Sitze verlieren und Koalitionspartner brauchen. Zwei kleinere Parteien haben bereits angekündigt, Modi unterstützen zu wollen.

Rahul Gandhi

Der Erdrutschsieg, der Modi vorausgesagt wurde, ist damit ausgeblieben. INDIA dürfte besser abgeschnitten haben als erwartet. Das hat wohl mehrere Gründe. Zum einen ist da Rahul Gandhi, das bekannteste Gesicht der Kongresspartei.