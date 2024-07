Indien als Friedensvermittler? Wieso Modi nach Moskau und Wien reist

Es wird der erste Staatsbesuch eines indischen Premiers in Österreich seit über 40 Jahren sein: Der - zwar mit herben Verlusten, aber doch - wiedergewählte, hindunationalistische Premier Narendra Modi ist am Dienstag und Mittwoch bei Kanzler Karl Nehammer in Wien. Auch ein Termin mit Bundespräsident Alexander van der Bellen ist vorgesehen. Davor stattet Modi aber Kremlchef Wladimir Putin noch einen Besuch in Moskau ab.

Dass Modi genau diese beiden Länder für seine ersten Staatsbesuche seit der Wahl ausgewählt hat, dürfte sinnbildlich für seinen gewohnten außenpolitischen Kurs stehen - sich auf keine Seite schlagen, aber von möglichst allen profitieren. Sowohl in Moskau als auch in Wien dürfte es um die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen gehen. Österreich möchte etwa mehr Fachkräfte aus Indien.