Österreichs Wirtschaft will mit indischen Fachkräften wachsen

Interessant ist Indien aus österreichischer Sicht aber nicht nur als Exportmarkt, sondern auch als Herkunftsland von Fachkräften. Denn die Bevölkerung ist nicht nur groß, sondern auch vergleichsweise jung. Knapp 850 indische Staatsangehörige arbeiten mit Stand Dezember 2023 mit der sogenannten "Rot-Weiß-Rot-Karte" in Österreich. Das ist der nach Daten des Österreichischen Integrationsfonds der zweithöchste Wert hinter Bosnien-Herzegowina (mehr als 1.900 Beschäftigte).

"Indien ist grundsätzlich der zweitwichtigste Markt im Bereich Automotive in Asien nach China", sagt etwa Igor Sekardi, Bereichsleiter für internationale Beziehungen und Märkte in der Industriellenvereinigung (IV). Für österreichische Zulieferer könnten das eine Chance sein. Auch in den Bereichen grüne Technologien und erneuerbare Energien sowie im Industrie- und Anlagenbau sieht die heimische Wirtschaft Potenziale.