Länger arbeiten, weniger Schulden machen: Österreich auf dem OECD-Prüfstand

Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit Sitz in Paris, legt alle 2 Jahre einen ausführlichen Bericht mit zahlreichen Empfehlungen für eines ihrer 38 Mitgliedsländer vor. Am Montag war nach einem aufwendigen Konsultationsprozess Österreich an der Reihe. Drei Minister - Magnus Brunner (Finanzen), Martin Kocher (Wirtschaft), Leonore Gewessler (Umwelt) - wurden seitens der Regieurng aufgeboten, um die Ansätze der OECD und die eigenen Leistungen ins rechte Licht zu rücken.