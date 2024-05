Wifo sieht nur "zaghafte Erholung" der Wirtschaft

Die Konjunktur in Österreich wird sich nach Einschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) vorerst nur äußerst zaghaft erholen. Die Einschätzungen der Bau- und Industrieunternehmen seien anhaltend pessimistisch, geht aus dem am Montag veröffentlichten Wifo-Konjunkturtest hervor.

Zuletzt stiegen auch die Preise nicht mehr so stark. Niedrigere Produzentenpreise senkten die Verbraucherpreisinflation von 4,1 Prozent im März auf 3,5 Prozent im April (Verbraucherpreisindex, VPI). Im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone ist das allerdings noch immer relativ hoch. Im Durchschnitt der Eurozone lag der für internationale Vergleich herangezogene Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) bei 2,4 Prozent, in Österreich bei 3,4 Prozent.

Die Außenhandelsbilanz war zuletzt positiv, das liegt laut Wifo aber an einem Rückgang bei den Importen. Deutlich stärker als in den Industrieländern ist die wirtschaftliche Dynamik laut Wifo in den Schwellenländern.

Arbeitsmarkt

Die schwache Konjunktur macht sich nun auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar: So ging die Beschäftigung in der Industrie, im Bauwesen und in einigen Dienstleistungsbereichen gegenüber dem 4. Quartal 2023 empfindlich zurück. Nur in öffentlichkeitsnahen Dienstleistungsbereichen gab es erneut ein Beschäftigungsplus.