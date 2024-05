Deloitte schlägt Standort-Alarm: "Österreich steht am Scheideweg"

Noch vergibt das Beratungsunternehmen für die Rahmenbedingungen am heimischen Standort insgesamt die Schulnote 3, also befriedigend. Aber nur im Halbjahreszeugnis, wie Deloitte-Steuerexperte Herbert Kovar sagt. Und meint: "Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Klasse auch positiv abschließen."

Und: Im meist beachteteten World Competitivness Index aus Laussane hat Österreich seit 2018 sechs Plätze von 18 auf 24 verloren. Im Europa-Vergleich kommt Österreich dabei nur noch auf den mittelmäßigen Platz 13. Kleine, mit Österreich vergleichbare Länder wie Dänemark, Irland, Schweiz oder die Niederlande belegen traditionell die vordersten Ränge. Deloitte-Österreich-Chef Harald Breit sagt:"Wir müssen uns an den Besten messen und eine Aufholjagd starten. Dafür müssen zahlreiche Hebel in Bewegung gesetzt werden - angefangen bei der überfälligen Senkung von Steuern und Abgaben., über wirksame Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel bis hin zu Investitionen in Zukunftsfelder."

Nicht minder wichtig sei, dass Unternehmen genügend Arbeitskräfte zur Verfügung haben. Weil in Österreich mit 44 Prozent die dritthöchsten Steuer- und Abgabenquote in der EU habe und den Menschen viel zu wenig Netto vom Brutto bleibe, boome die Teilzeit und machten Arbeitskräfte aus Osteuropa mittlerweile einen immer größeren Bogen um Österreich.

Um die "komplexe Situation" zu verbessen sei ein Bündel an Maßnahmen nötig. Ziel müsste sein, die ungenutzten Potenziale am Arbeitsmarkt zu heben, sagt Deloitte-Beraterin Elisa Aichinger. Sie spricht von einem Ausbau der ganztägigen Kinderbetreuungsangebote für Kleinkinder zugunsten der vielen Mütter in Teilzeit, erleichterte Zuverdienstmöglichkeiten für Pensionisten sowie ein schnellerer Arbeitsmarktzugang und eine Qualifizierungsoffensive für Menschen mit Migrationshintergrund.

Luft zum Atmen

Österreich habe in den vergangenen Krisenjahren die Zukunftsperspektive verloren und müsse sich jetzt "dringend neu fokussieren", so Harald breit. Das brauche es einen Masterplan der nächsten Regierung, um Österreich bis 2023 unter die Top 5 in Europa zu bringen. Neben vielen anderen Punkten - Energiewende, Bildung, Digitalisierung, Gesundheit etc. - gelte es auch den oft verprochenen Bürokratieabbau anzugehen. 58 Prozent der Befragten beurteilen die heimische Bürokratie mit "Genügend" oder "Nicht Genügend". Betriebe wie Menschen bräuchten "Luft zum Atmen".