Weniger Arbeitslose, mehr Jobs für Frauen: Wie es auf dem Arbeitsmarkt weitergeht

Industrie und Bau schrumpft

Eine schrumpfende Beschäftigung sagt Synthesis für die Industrie und den Bau voraus. Die konjunkturbedingten Stellenabbau von heuer wird in den nächsten Jahren nicht mehr ausgeglichen. Ähnlich die Lage in der Baubranche. „In den kommenden fünf Jahren muss per saldo mit Arbeitsplatzverlusten gerechnet werden“, heißt es in der Analyse. Ebenso im Finanzsektor, wo aber nicht die Konjunktur, sondern voranschreitende Digitalisierung – Stichwort Online-Banking - zu einem weiteren Personalrückgang führen wird.