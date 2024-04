Brunner im “Epizentrum” der CO2-Speichertechnologie

Deutschland hat seine Carbon Management-Strategie erst kürzlich veröffentlicht. Während Österreichs wichtigster Handelspartner und Nachbarland schon weiß, wie es die CO2-Emissionen reduzieren will und in welchen Branchen und mit welchen Mitteln, lässt die Strategie in Österreich noch auf sich warten.

Mit ein Grund: Carbon Capture Storage (CCS) - also die Möglichkeit, CO2, das beispielsweise in der Industrie entsteht, nicht entweichen zu lassen, sondern zu speichern in tausenden Metern Tiefe im Erd- oder am Meeresboden - ist in Österreich seit 2011 gesetzlich verboten.

Finanzminister Magnus Brunner ist auch für Bergbau und darob für die CCS-Möglichkeiten in Österreich zuständig. Ein vom Finanzressort erstellter Evaluierungsbericht legt dar, dass das Verbot von CCS für ausgesuchte Branchen wie die Feuerfest-, Zement- oder Abfallindustrie aufzuheben ist, damit diese auch tatsächlich realistische Chancen haben, ihre CO2-Emissionen nicht nur zu reduzieren, sondern mittels CCS vollständig zu dekarbonisieren. Um diesen Bericht dem Parlament vorlegen zu können, bedarf es allerdings das Einvernehmen mit der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler, das noch aussteht.

“Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die CO2-Emissionen zu verringern. In einigen Bereichen ist eine vollständige CO2-Neutralität aber nicht erreichbar. Darum braucht es einen Plan für das Speichern von Kohlendioxid und enorme Investitionen in die Infrastruktur ”, sagt Brunner während seiner dreitägigen Dänemark-Reise am Hafen von Hirtshals. Hier, am Greenport Scandinavia, zeigt sich, wie enorm die Anstrengungen aber auch ebenso groß die ökologischen wie ökonomischen Chancen der CCS-Strategie sind.