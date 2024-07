Historischer Staatsbesuch: Wien rollt Modi den Roten Teppich aus

Der Hindunationalist flog am frühen Dienstagabend aus Moskau ein, wo er und sein „lieber Freund“ Wladimir Putin pünktlich zu Beginn des NATO-Gipfels in Washington Tee getrunken, Pferde gestreichelt und einander gelobt hatten.

Während Gandhis Stopp in Österreich einer von mehreren auf einer größeren Europatour war, die sie auch nach Jugoslawien, Dänemark und Norwegen führte, ist Wien für Modi nur eine von zwei Destinationen, bevor es wieder zurück in die Heimat geht.

Und so ließ Modi sich in den letzten Jahren von immer mehr westlichen Politikern wie US-Präsident Joe Biden oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hofieren und schloss Rüstungskooperationen mit diesen, während er sich gleichzeitig viel - durch die westlichen Embargos günstig gewordenes - Öl aus Russland sicherte und damit fleißig in Putins Kriegskasse einzahlte.

Im Bundeskanzleramt glaubt man, dass es etwas mit einer Aussage Nehammers bei der Ukraine-Konferenz in der Schweiz vor wenigen Wochen zu tun haben könnte. Da hatte der Kanzler eine mögliche Rolle Indiens bei einer etwaigen Friedensfindung im Ukraine-Krieg hervorgehoben, über die nun auch in Wien gesprochen werden sollte.

Und, weniger heikel: Es sollte auch um den Ausbau der österreichisch-indischen Beziehungen im Wirtschaftsbereich gehen. Das offizielle Programm, das am heutigen Mittwoch um 10 Uhr am Ballhausplatz mit einem Empfang Modis startet, fasst ebenfalls vor allem die Wirtschaftsbeziehungen ins Auge.

Womöglich kam es schon am Dienstagabend in der Wiener Innenstadt dazu – bei einem vegetarischen Abendessen Modis und Nehammers unter vier Augen, zu dem später auch die Außenminister beider Länder dazustoßen wollten.

So findet zeitgleich zu einem Delegationsgespräch im Bundeskanzleramt ein großes Österreich-Indien-Wirtschaftsforum in der Hofburg statt, an dem 40 Unternehmen aus Österreich und Indien angemeldet waren. Auch Bundespräsident Van der Bellen wollte Modi kurz treffen. Die Polizei warnte bereits im Vorfeld des Staatsbesuchs vor Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt.

Ein Event für die indische Community in Wien dürfte danach auf reges Interesse stoßen: Ungefähr 700 Personen haben sich offenbar angemeldet, um Modi in seinen etwa 24 Stunden im Land zu sehen – wer weiß schließlich, wie lang es dauert, bis zum nächsten Mal ein indischer Premier da ist?