Künstlerin Soli Kiani gestaltet Teile des KURIER am Sonntag

Am Anfang war ein Dinner mit Kunstform-Chefin Ingried Brugger, bei dem die Idee aufkam, eine hochpolitische Künstlerin den KURIER gestalten zu lassen. Dann besuchten KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon, Sonntagschef Gert Korentschnig und die Kuratorin Lisa Ortner-Kreil das Atelier von Soli Kiani. Über Wochen hinweg trafen wir die Künstlerin immer wieder, um über Gestaltungen zu diskutieren und den richtigen Anlass zu finden. Der Sonntag vor dem Tag der Pressefreiheit schien uns perfekt.

Das Ergebnis gibt es in diesem KURIER am Sonntag zu sehen. Künstlerin Soli Kiani widmet sich den Frauen in der islamischen Welt, den Themen Unterdrückung und Zensur. Das Cover ziert ein Bild von Kiani, eingewickelt in einen Schlauch - dieser dient in manchen Ländern als Züchtigungsmittel. Dazu: Porträts über laute Frauen in autoritären Regimen.

Hier sehen Sie Eindrücke davon, wie die Ausgabe entstanden ist: