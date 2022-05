Verhüllt, verhaftet, vertrieben, vergessen: Frauen in autoritären Regimen

Die Journalistin ist trotzdem überzeugt davon, trotz all dieser Widrigkeiten ihren Kampf fortzusetzen. Ein „müdes, depressives hoffnungsloses Volk“, erzählt sie in einem Bericht der ARD, „das ist ein Geschenk für einen Diktator“. Erst wenn man seine Trauer und sein Leid „in Wut und in eine Bewegung“ verwandle, wenn man seine Stimme finde, fange man an sich zu wehren. Und genau diese Stimme will sie für die Frauen ihrer einstigen Heimat sein, nicht mehr und nicht weniger. Dass das Regime so viel Energie in den Kampf gegen sie und ihre Arbeit investiert, kommentiert sie mit bitterer Ironie: „Ich wiege nur 45 Kilo und sie haben Angst vor mir.“