Die Ästhetik des Verhüllens, des Unsichtbarmachens, des Einschüchterns

Ähnlich in der Serie „The wind in my hair“: der Titel eines Buches der Frauenrechtlerin Masih Alinejad. Den Wind im Haar zu spüren ist eine Freiheit, die einem im Iran genommen wird. „Ich zeige das, was nicht gezeigt werden darf“, sagt Soli Kiani, die auf ihren Bildern stets selbst vor und hinter der Kamera steht. Kianis Fotoarbeiten wirken fast wie gemalt. Die verschwommen Konturen und Bewegungen geben den Fotos eine starke ästhetische Komponente. Ähnlich auch in einer Kreidezeichnung, die titelgebend für die Ausstellung war: Rebellion. Hier werden die Gegensatze im Land festgehalten: persische Miniaturmalerei, folkloristische Idylle, wird einem harten dokumentarischen Bild gegenübergestellt, das eine Frau zeigt, die Opfer eines Säureattentats wurde. „Das ist charakteristisch für Soli Kianis Arbeit: Der Inhalt ist drastisch, aber die Ausführung ist ästhetisch,“ sagt Kuratorin Ortner-Kreil. Und tatsächlich: Man fühlt sich nicht schlecht in dieser Ausstellung, die doch einen so erschütternden Inhalt hat. Man blickt gerne in diesen Abgrund. Barbara Beer

Info: Soli Kiani gestaltet in Teilen des KURIER am Sonntag anlässlich des bevorstehenden Tages der Pressefreiheit am 3. 5. eine Kunstaktion gegen Zensur.