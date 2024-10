Während des Spiels Sepahan (Iran) gegen FC Istiklol (Tadschikistan) in der AFC Champions League Two kam es Dienstagabend zu beängstigenden Szenen. Von den Zuschauerrängen aus konnten Fans beobachten, wie Raketen abgefeuert vom Iran in Richtung Israel flogen. Mein Kollege Patrick Resch berichtet.