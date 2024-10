Bericht: Israels Militär schoss auf UNO-Soldaten im Libanon

Von der UNO-Mission selbst oder von der israelischen Armee gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. An UNIFIL sind auch österreichische Bundesheersoldaten beteiligt.

Truppen von Israels Militärs haben im Libanon laut staatlichen Medienberichten einen Posten der UNO-Beobachtermission UNIFIL beschossen . Der Angriff habe sich nahe Naqoura im südlichen Grenzgebiet ereignet, berichtete die libanesische Staatsagentur NNA am Donnerstag. Nähere Details oder Angaben zu möglichen Opfern machte NNA nicht; das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu. Ein UNO-Insider sagte, zwei UNIFIL-Angehörige seien verletzt worden, aber nicht schwer .

Dritter Fall in 24 Stunden

Der Insider sagte, israelische Streitkräfte hätten eine Panzergranate auf einen Wachturm der UNO-Friedenstruppen abgefeuert. Dies sei einer von drei Fällen innerhalb der vergangenen 24 Stunden, in denen Stellungen der Friedenstruppe unter israelisches Feuer gerieten. Die zwei UNIFIL-Angehörigen seien verletzt worden, als auf den Wachturm am Hauptstützpunkt der Truppe in Naqoura geschossen wurde.

Aus UNO-Kreisen verlautete, dass es am Mittwoch und Donnerstag bereits zwei andere Vorfälle zwischen UNIFIL und Israel gab. Dabei habe es keine Opfer gegeben.

Die Hisbollah hatte zuvor erklärt, sie habe einen israelischen Panzer mit Lenkraketen beschossen, als dieser auf das Grenzgebiet von Ras al-Naqoura vorgerückt sei und anschließend eine israelische Einheit mit Raketen angegriffen, die versucht habe, verletzte Soldaten aus dem Gebiet zu bringen.