Pager-Explosion im Libanon: Was wollte Israel damit erreichen?

Israel hat nicht die Verantwortung für den spektakulären Massen-Anschlag übernommen. Premier Benjamin Netanjahu verpasste seinen als vorlaut berüchtigten Ministern noch in der Nacht einen Maulkorb. Er selbst hatte am Vortag nach einer Kabinettssitzung noch öffentlich ein klares Kriegsziel an der Nordfront gesetzt: Die „gesicherte Rückkehr der evakuierten Nordbevölkerung in ihre Häuser“.

Tagtägliche Raketenangriffe

Womit der Premier keine neue Politik enthüllte, aber deutlich signalisierte: Wer Israel einen Abnutzungskrieg aufzwingen will, muss mit harten militärischen Konsequenzen rechnen. Letztlich kann Israel langfristig keine tagtäglichen Raketenangriffe dulden.

Eine Botschaft, die sich auch und sogar vor allem an die eigene Bevölkerung richtete. Sie verliert die Geduld.