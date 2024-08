Israel rüstet sich: Besuch im Krankenhaus in der Tiefgarage

aus Haifa Markus Ponweiser

Wo früher Autos parkten, stehen in der Tiefgarage des Rambam-Krankenhauses in Haifa nun Krankenbetten. Die Luft ist erstaunlich frisch, die Belüftungs- und Klimaanlagen arbeiten auf Hochtouren, sodass man sich bei geschlossenen Augen in einem normalen Krankenhaus wähnen könnte. In dieser ungewöhnlichen Umgebung verrichtet Mazel Buchnik, die 58-jährige Oberschwester der Hämodialyse-Abteilung, seit zwei Wochen ihre Arbeit. Noch nicht aufgrund des Krieges, ihre Patienten wurden lediglich wegen Renovierungsarbeiten von der normalen Station hierher verlegt.

In den kommenden Tagen oder Wochen könnten allerdings auch alle ihre Kolleginnen und Kollegen gezwungen sein, unterirdisch zu arbeiten.