Das Raketenarsenal der Hisbollah wird eine Bedrohung für Israel bleiben

Ob die Hisbollah sich nicht zum Angriff bekennt, weil die Opfer Drusen sind, man schlicht einen Fehler gemacht hatte, oder eben doch eine Eskalation mit Israel fürchtet, ist im Moment zweitrangig. Alles schaut nach Israel, das in den nächsten Stunden oder Tagen Rache üben wird.

Eine Rache, die den Libanon in weiteres Elend stürzen könnte. Und der Großteil der Bevölkerung teilt die Hisbollah-Propaganda, sie sei der Schutzschild des Libanon, nicht: „Je stärker die Hisbollah in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas verwickelt wird, desto mehr wächst die Sorge um die Sicherheit der libanesischen Bevölkerung“, sagt etwa ein libanesischer Christ, zum KURIER. Etwa ein Drittel der Libanesen ist christlichen Glaubens. „Viele fühlen sich in einer prekären Situation gefangen, da sie sowohl Israel als auch die Hisbollah als Bedrohung für die Stabilität des Landes empfinden.“

Ein Krieg hätte massive Konsequenzen

Die Hisbollah ist spätestens seit ihrem Einsatz im Syrienkrieg kampferprobt. Beide Seiten sind sich jedoch der Konsequenzen, die ein offener Bodenkrieg nach sich ziehen würde, bewusst. Einerseits haben die Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) im Gaza-Krieg unfassbare Mengen an Munition verfeuert, müssten weitere Reservisten einberufen und könnten – selbst, wenn sie zwanzig Kilometer tief in den Libanon eindringen würden – die Macht der Hisbollah nicht brechen. Um die Bedrohung Hisbollah tatsächlich auszuschalten, wären Mittel notwendig, die jene für den Gaza-Krieg um ein Vielfaches übersteigen.