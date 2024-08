Wie der Iran und seine Verbündeten Israel angreifen könnten

Tausende nahmen am Freitag am Begräbnis des in der Nacht auf Mittwoch getöteten Hamas-Führers Ismail Haniyeh im katarischen Doha teil, zeitgleich fanden Gedenkfeiern in Städten wie Teheran, Beirut oder Istanbul statt – und von überall berichten Medien von Rachedurst gegenüber Israel, dessen Geheimdienste Haniyeh höchstwahrscheinlich mit einer vor Wochen nach Teheran geschmuggelten Bombe getötet hatten.

Drohungen

Zuvor hatte ein Raketenangriff der Hisbollah zwölf Kinder und Jugendliche auf israelischem Boden ermordet – nach den israelischen Vergeltungsschlägen auf Beirut und Teheran wird ein massiver Vergeltungsschlag von der Hisbollah sowie ihrem Financier, dem Iran, erwartet. „Unsere Botschaft an die Besatzung (also Israel, Anm.) lautet heute, dass ihr tief im Schlamm versinkt und euer Ende näher denn je ist. Das Blut von Haniyeh wird jede Balance verändern“, sagte ein hochrangiges Hamas-Mitglied am Freitag.