"Im Nahen Osten wird Abschreckung gerade neu verhandelt"

Nach dem tödlichen Attentat auf den politischen Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Teheran meldete Israel am Donnerstag den Tod des Hamas-Kommandeurs Mohammed Deif . Der Iran und die Hamas haben bereits mit Vergeltung gedroht. Der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei soll einem Bericht der New York Times zufolge Befehl für einen direkten Angriff auf Israel erteilt haben. Die israelische Luftabwehr wurde in maximale Bereitschaft gesetzt.

Schwerer trifft die Hamas die Ermordung von Mohammed Deif: Deif galt als Kopf hinter Anschlägen und Terror und hinter dem Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen. Mehrmals entging er Anschlägen, lebte zuletzt fast nur mehr im Untergrund. Er soll am 13. Juli, als Israel einen Luftangriff auf Khan Younis flog und ein Flüchtlingslager traf, unter den Opfern gewesen sein – das behauptete Israel bereits vor Wochen. Nun hat Israel seinen Tod bestätigt. "Die Hamas kommt mit der Ermordung von Anführern gut klar, hat es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, sich danach wieder zu rekonstruieren", sagt Fabian Hinz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Verteidigungs- und Militäranalyse beim International Institute for Strategic Studies (IISS) in Berlin. Doch der Tod von Daif dürfte einiges verändern: "Er galt als das militärische Mastermind hinter den Hamas. Leute mit solchen Erfahrungen und Netzwerken zu ersetzen, ist schwierig."

Welche Bedeutung hat die Ermordung Haniyehs für den Iran? Dass der Anschlag auf Haniyeh in Teheran stattfinden konnte, ist eine Blamage für den Iran und die politische Führung, die sich gern als unbesiegbar darstellt. Zum Versagen und den Lücken des iranischen Sicherheitsapparats hat man sich bisher nicht geäußert. Aus arabischen Kreisen heißt es, unter den islamischen Verbündeten des Iran gab es Kritik am Regime, Vertrauen schwindet. Die iranische Führung dürfte sich gezwungen sehen, zu reagieren, so Hinz, auch aus Eigeninteresse. "Die iranische Führung muss sich die Frage stellen: Wenn Israel in Teheran den Anführer der Hamas umbringen kann, was kommt als nächstes? Das wird die Entscheidungsfindung beeinflussen." Wie wahrscheinlich ist eine Gegenreaktion des Iran? Der Iran und die Hamas haben mit Vergeltung gedroht. Rache sei Pflicht, so der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei: "Es wird eine harte Bestrafung geben." Laut Hinz werden die jüngsten Ereignisse in der Region nicht als einzelne Tat, sondern als andauernde Veränderung des "Abschreckungsverhältnisses" gesehen. Bis zum 7. Oktober sei dieses "relativ klar und stabil gewesen", durch den Angriff der Hamas sei es durcheinandergewirbelt worden – und werde jetzt neu ausgehandelt. Hinz spricht von einem "Präzedenzfall": "Israel könnte jetzt das Tötungseskalation hochschrauben und weitere militärische Aktionen im Iran durchzuführen. Wenn der Iran jetzt nachgibt, sind neue Regeln etabliert."