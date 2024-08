Nach Angriff in Gaza: Israel bestätigte Tötung von Hamas-Militärchef Deif

Vor Bekanntgabe der Tötung Deifs hatten die Tötung Haniyehs und die Tötung eines Hisbollah-Kommandanten in der libanesischen Hauptstadt Beirut zu höchster Anspannung im Nahen Osten geführt. In Erwartung möglicher Vergeltungsschläge nach den Angriffen in Beirut und Teheran befindet sich die israelische Armee nach Medienberichten in höchster Alarmbereitschaft. Der israelische Rundfunk meldete am Donnerstag, die Luftabwehr des Landes sei in maximaler Bereitschaft. Israelische Kampfjets patrouillierten demnach im Luftraum des Landes und Bodentruppen an den Grenzen erhöhten ihre Einsatzbereitschaft.

Der Iran und die Hamas hatten Israel mit Vergeltung gedroht. Nach Angaben der Hamas wurde ihr Auslandschef Haniyeh bei einem israelischen Angriff in Teheran getötet. Die israelische Regierung hat sich dazu bisher nicht geäußert. Die Nachricht von der Tötung Haniyehs folgte nur wenige Stunden nach einem israelischen Luftangriff auf einen Vorort von Beirut, bei dem laut israelischer Armee Fuad Shukr getötet wurde, ein ranghoher Kommandant der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Nunmehr sind drei der einflussreichsten Männer von Iran-unterstützten, israelfeindlichen Organisationen binnen kürzester Zeit getötet bzw. für tot erklärt worden.