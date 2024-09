Zwischen Terror und Wohlfahrt: Hisbollahs doppeltes Gesicht im Libanon

Im Laufe der nächsten fünfzehn Jahre bricht die Gesellschaft des religiös – und damit auch politisch – zersplitterten Staates auseinander. Doch kämpfen nicht notwendigerweise Christen gegen Muslime oder Schiiten gegen Sunniten. Die Lage ist verworren. Der Schiit Akil schließt sich in jungen Jahren zunächst der schiitischen Amal-Bewegung an. Lange spielten die Schiiten eine untergeordnete Rolle in der libanesischen Politik, die Gründung der Amal („Hoffnung“) sollte das ändern.

Mit der Machtergreifung der Mullahs im Iran 1979 und dem Einmarsch der Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) in den Libanon bekommt Amal jedoch bald Konkurrenz: Die Hisbollah wird Anfang der 80er gegründet – und massiv vom Iran finanziert.