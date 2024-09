Die Menschen im Libanon sind am Dienstagmorgen in Angst und Schrecken aufgewacht. Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf den Libanon in der Nacht fortgesetzt. Nach den massiven Luftangriffen gestern ist die Zahl der Todesopfer auf über 500 gestiegen. Tausende wurden verletzt. Darunter auch Frauen und Kinder.

Was bedeutet die zunehmende Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz für den Krieg im Nahen Osten? Das bespricht Host Angelika Groß mit dem KURIER-Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter.



Alles klar? “Studio KURIER” - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.

Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts