Wie die USA die Welt sehen

Völlig unabhängig davon, wer ab kommendem Jahr im Weißen Haus sitzt – die außenpolitischen Herausforderungen für die USA sind angesichts der Kriege und Krisen und der geopolitischen Neuordnung gewaltig. Doch wie funktioniert die außenpolitische Denkweise in Washington? Welche Denkschulen gibt es? Hier lohnt sich ein Blick in Walter Russel Meads Buch „Special Providence“ – wörtlich übersetzt mit „besondere Vorsehung“.

Tatsächlich bezieht sich der Titel auf ein Zitat Otto von Bismarcks: „God has a special providence for fools, drunks and the United States of America“ – „Narren, Betrunkene und die Vereinigten Staaten von Amerika haben einen Schutzengel.“ Das Buch, knapp vor dem 11. September 2001 geschrieben, umreißt vier Denkschulen der US-Außenpolitik: Hamiltonier, Wilsonianer, Jeffersonianer und Jacksonianer.

Die Anhänger des Gründervaters Alexander Hamilton hätten seit jeher versucht, die Expansion einer dynamischen Volkswirtschaft zu fördern. Sie setzten sich für die Globalisierung ein und suchten Verbündete, um eine „internationale Rechts- und Finanzordnung“ zu schaffen.

Wilsonianer hingegen würden danach streben, die Welt zu missionieren. Nicht im religiösen Sinne, sondern in jenem der Demokratie. Internationale Institutionen sollten geschaffen werden, um Kriege zu verhindern.

Im Gegensatz dazu seien die Jeffersonianer mehr nach innen gekehrt: Freiheit im eigenen Land, keine große Armee, die wiederum hohe Steuern erforderlich machen – und so die Freiheit der Bürger bedrohen würde.

Jacksonianer wiederum seien misstrauisch gegenüber Eliten, „instinktiv demokratisch und populistisch“ – und skeptisch gegenüber der Idee einer stabilen Weltordnung. Starke Streitkräfte sind nach dieser Denkschule notwendig, allerdings nur, wenn es im Hinblick auf die Sicherheit der USA absolut notwendig ist. Dann jedoch sei deren Einsatz mit aller Macht durchzuführen.