Der Iran hält sich im Nahostkonflikt auffällig zurück: Was dahinterstecken könnte

© REUTERS/Caitlin Ochs

Der iranische Vergeltungsschlag gegen Israel lässt auf sich warten. Gleichzeitig kündigte der neue Präsident Beschränkungen der Sittenpolizei an, auch den Atomdeal will man in kleinerer Form neu verhandeln. Das alles könnte Teil einer klaren Mission sein, sagt Experte Ali Fathollah-Nejad.