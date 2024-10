Vor dem Flächenbrand in Nahost: Wie wird Israel reagieren?

Auch im Gazastreifen gehen die Angriffe weiter: Unter anderem wurde palästinensischen Sanitätern zufolge eine Schule beschossen, in der Vertriebene Schutz fanden. Insgesamt sollen am Mittwoch fast 100 Menschen in Gaza den Angriffen zum Opfer gefallen sein. Und der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, traf sich am Mittwoch mit hochrangigen Persönlichkeiten und trauerte über den Tod von Hisbollah-Führers Nasrallah. Er wird am Freitag öffentlich Stellung beziehen, erstmals seit 2020.

Der Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht und wird dafür bezahlen.“ Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte nach dem Raketenangriff des Iran am Dienstagabend einen Vergeltungsschlag an, kurz nach dem Angriff des Iran verstärkten Israels Streitkräfte die Bodenoffensive im südlichen Libanon, es kam zu direkten Kämpfen mit der Schiitenmiliz Hisbollah. Luftangriffe gab es auch auf die libanesische Hauptstadt Beirut. 150 Hisbollah-Ziele – Kommandozentralen, Waffenlager und Raketenabschussrampen – sollen vernichtet worden sein.

Hunderte Raketen wurden in einer Nacht auf Israel abgeschossen. Warum bleibt der angerichtete Scha- den trotzdem überschaubar? Israel hat die besten Luftabwehrsysteme weltweit entwickelt. Hinzu kommt Unterstützung der US-Marine, französischer Kriegsschiffe und arabischer Nachbarstaaten, die keine Verletzung ihres Luftraums durch den Iran dulden. Beeindruckend ist aber vor allem das Verhalten der Zivilbevölkerung. Schon im Kindergarten lernen Kinder, wie sie bei Alarm Panik vermeiden und reagieren sollen. Seit 1992 müssen in jeden Neubau Schutzräume eingebaut werden. Die fehlen aber immer noch in vielen alten Gebäuden, es gibt keinen vollständigen Schutz. So kommt es doch zu Toten, Verwundeten und Zerstörungen. Die Betroffenen finden das dann nicht „überschaubar“. Befürchtet wird jetzt der Ausbruch eines erweiterten Nahostkrieges. Israel wird aber schon seit Jahren von den mit Iran verbündeten islamistischen Milizen wie der Hisbollah beschossen. Wo läge da der Unterschied? Ein Schlagabtausch kann intensiv und gefährlich werden. Jedem Schlag folgt der Gegenschlag, möglichst stärker und schneller. So geriet Israel in einen Abnutzungskrieg mit der Hamas im Gazastreifen, mit der Hisbollah im Libanon, mit den Houthis im Jemen und mit Schiitenmilizen in Irak und Syrien – alle unterstützt und gelenkt vom Iran. Die Mullah-Regierung zieht es vor, diese „Proxys“ schießen zu lassen statt selbst auf Israel zu schießen. Ständiger Beschuss aus allen Richtungen, das zermürbt, nervt und stresst, schwächt wirtschaftlich und psychisch. Es ist Vernichtung auf Raten. In einem Krieg aber kämen alle Waffen zum Einsatz, ohne Abwarten eines Gegenschlags – es ginge nicht mehr um Verteidigung, sondern um Sieg.

Israel hat keine Grenze mit dem Iran. 2.000 Kilometer liegen dazwischen. Wie soll da ein Sieg aussehen? Für den Iran ist die Antwort klar. „Israel muss vernichtet werden“, skandieren Massen jeden Freitag in Teheran. Und sie meinen, was sie rufen, aber ohne sichtbaren Erfolg. Für Israel ist die Antwort keineswegs klar: Premier Netanjahu spricht von der „Zerschlagung der Hamas“ und von der „Rückkehr aller Evakuierten in ihre Häuser“. Fazit: Beide Seiten blieben demnach bislang erfolglos. Die Hamas ist militärisch kaum noch einsatzfähig. Sie herrscht aber weiter im Gazastreifen. Keine internationale Hilfe erreicht die Bevölkerung, ohne dass die Hamas daraus Profit schlägt. Israels Evakuierte im Süden kehren – wenn überhaupt – nur zögernd zurück. Im Norden bleiben die Grenzorte unter Beschuss und weiter geräumt.

Also Krieg auf ewig? Wie kann es weitergehen? Krieg gilt weltweit als „eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“. Hier aber fehlt die Politik. Netanjahu vermied in seiner Amtszeit politische Vereinbarungen mit der palästinensischen Führung in Ramallah, das erschwert ein Abkommen mit der Hamas im Gazastreifen. Dabei sollte es um die Befreiung der 2023 entführten Israelis gehen, der eine langfristige Kampfeinstellung folgen soll. Für Hamas-Führer Jechije Sinwar wäre das nicht unbedingt wünschenswert. Er hat zwar kaum noch Kämpfer, Krieg gegen Israel ist für ihn aber Selbstzweck. Ein Krieg, der ganz Nahost umfasst, wäre daher keine Drohung, sondern Wunschtraum. Netanjahu ist mitverantwortlich für das Versagen vor einem Jahr, als die Hamas 1.200 Menschen ermordete und 220 verschleppte. Müsste er nicht alles tun, um die Geiseln zu befreien? Netanjahu argumentiert: Nur militärischer Druck kann die Hamas zu einem Abkommen zwingen. Darum lehnt er ein Abkommen mit Kampfeinstellung ab. Die Angehörigen der Geiseln werfen ihm aber vor, mehrfach aussichtsreiche Abkommensvorschläge verhindert zu haben – und somit letztlich auch den Austausch der Verschleppten mit Hamas-Strafgefangenen in israelischer Haft. Und: Militärischer Druck auf die Hamas kann auch die Tötung von Geiseln verursachen. Von 220 Verschleppten sollen nur noch 101 leben, wahrscheinlich weniger. Zudem würde einem Ende der Kämpfe eine Untersuchung des politischen und militärischen Versagens vor dem 7. Oktober 2023 in Israel folgen. Ein Kampfende kann also für Benjamin Netanjahu das Amtsende bedeuten. Von daher kommt auch der Vorwurf der Geiselfamilien: Für Netanjahu ist die Befreiung der Geiseln einfach kein Ziel mehr.