Wie Israel Hassan Nasrallah ortete und tötete

Die Einheit 9900 etwa analysiert bereits seit Jahren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz täglich Terabytes an Daten. Sobald laut dem Bericht der Financial Times ein Hisbollah-Mitglied identifiziert ist, kommen er und seine Bewegungsdaten, Vorlieben, Verwandten etc. in eine große Datenbank. Werden Mobiltelefone in seinem Umfeld gehackt und angezapft. Von im Libanon aufgestellten Überwachungskameras oder Sprachsteuerungssysteme von modernen Fernbedienungen ganz zu schweigen.

85 Tonnen an Bomben

Die Kombination aus Informationen aus dem inneren Kreis der Hisbollah, den Auswertungen der Aufklärungsergebnisse und der Tatsache, dass sich Hassan Nasrallah scheinbar im 50 Meter tiefen Bunker unter dem Hisbollah-Hauptquartier sicher fühlte, führte dazu, dass am Freitag eine Staffel F-15I-Kampfjets ihre tödliche Last über der Hisbollah-Hochburg Dahija abwarf. Laut israelischen Quellen waren es 85 Tonnen an Bomben, die Nasrallahs Schicksal besiegelten.

Und die Liste der getöteten Terroristen wird nach wie vor Tag für Tag länger: Am Montag starb mit Fatah Scharif Abu al-Amin der Hamas-Chef im Libanon, später meldete Israel die Tötung des Chefs der „Volksfront zur Befreiung Palästinas“, Nadal Abdel-Alel sowie den Tod eines weiteren Hisbollah-Kommandanten.