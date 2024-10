Eine Million im Libanon auf der Flucht: Wo finden sie Schutz?

70 Prozent der in Syrien Ankommenden seien selbst Syrer, einst vor dem Krieg oder dem Assad-Regime im Herkunftsland geflüchtet. "Sie werden jetzt mindestens zum zweiten Mal in die Flucht getrieben."

"Die Allermeisten versuchen, im Libanon einen sicheren Ort zu finden", sagt der Österreicher Roland Schönbauer , Sprecher des UN-Flüchtlingshochkommissariats in Jordanien , zum KURIER. Geschätzt 160.000 Menschen sind in den letzten zehn Tagen nach Syrien gekommen: "Die meisten mit nicht mehr als einem Plastiksackerl mit ihren Habseligkeiten in der Hand."

Gezwungen, ins Bürgerkriegsland zurückzukehren

Seit dem Bürgerkrieg 2011 hat der Libanon 1,5 Millionen Syrer aufgenommen, die größte Anzahl weltweit in Relation zur Bevölkerung. Sie waren zuletzt jedoch immer weniger willkommen, wurden von der Politik zu Sündenböcken für Kriminalität, Instabilität und die katastrophale, wirtschaftliche Lage des Landes gemacht.

Das syrische Regime hat den Grenzübertritt für syrische und libanesische Flüchtlinge in den letzten Tagen erleichtert. UNHCR und andere Hilfsorganisationen versorgen die Ankommenden in Syrien an den vier offiziellen Grenzübergängen mit dem Nötigsten, "Wasser, Lebensmittel, Windeln. Und wir versuchen, Transportmöglichkeiten für jene Syrer zu bieten, die bei Angehörigen unterkommen wollen." Die libanesischen Geflüchteten kommen in Auffanglagern von NGOs unter.