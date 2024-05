Flüchtlinge im Libanon: "Wir kehren zurück, notfalls im Sarg"

Das Paar gehört zu den mehr als 90.000 Libanesen, die seit der jüngsten Eskalation im Nahost-Konflikt aus ihren Dörfern an der Grenze zu Israel fliehen mussten. In Tyros, knapp 20 Kilometer weiter nördlich, wurden sie gemeinsam mit Dutzenden weiteren Familien in einem alten Schulgebäude untergebracht. Ihr zehnjähriger Sohn Yusif wird dort tagsüber gemeinsam mit 270 anderen Kindern unterrichtet.

Dann kam der 7. Oktober - und kurz darauf die Bomben. In den Tagen nach dem Massaker an der israelischen Zivilbevölkerung unterstützte die Hisbollah -Miliz, die im Südlibanon das Sagen hat, die Hamas mit Raketenangriffen auf Israel. Die israelische Armee schlug mit Luftangriffen zurück, dabei dürften auch völkerrechtswidrige Phosphorbomben zum Einsatz gekommen sein.

Früher lebte die Familie ein anderes Leben. Im Dorf kamen die Menschen zu Naem, um ihre Kühlschränke reparieren zu lassen. Reich war die Familie nicht, doch sie hatten genug, um Yusif in die Schule schicken zu können. Khadijas ganzer Stolz sei der Garten gewesen, sagt sie: „Ihr hättet ihn sehen sollen.“ Gerade einmal sieben Monate ist das her.

Bis heute halten beide Seiten einander mit regelmäßigen Angriffen in Schach, auch als Signal an die eigene Bevölkerung - eine völlige Eskalation scheint aber weder Israel noch die Hisbollah zu wollen. Unter den militärischen "Zeichen" leiden vor allem Zivilisten. Auch in Israel flohen 80.000 Menschen aus dem Grenzgebiet.

Früher lebten sie von der Ernte ihres Bauernhofs nahe der israelischen Grenze. Doch als der Cousin des Familienvaters Khaled* bei einem Luftangriff getötet wurde, bekamen sie es mit der Angst zu tun - und kamen in der Wohnung seines Bruders in Sidon unter. Heute lebt Khaled dort mit seiner Frau Amal* , den drei gemeinsamen Kindern und Amals Vater Hussein* . “Uns geht es gut im Vergleich zu anderen“, sagt Khaled. „Wir danken Gott jeden Tag dafür.“

Familie Kassab: Khaled (l.), sein Schwiegervater Hussein und dessen Tocher Amal leben gemeinsam mit drei Kindern in der Wohnung von Khaleds Bruder in Sidon.

In der Praxis heißt das: Wenn jemand beerdigt werden muss, stellt Israel seinen Beschuss ein - und die Flüchtlinge können für ein paar Stunden zurück in ihre Dörfer. Naem, der in Tyros in der verlassenen Schule sitzt, nutzt so jede Gelegenheit, um nach Hause zu fahren. Hunderte Videos auf seinem Handy dokumentieren die Schäden in seinem Heimatdorf. Die meisten Häuser sind nur noch Schutt und Asche.

Khadija sagt trotzdem: „Wenn der Krieg heute endet, bin ich in einer Stunde wieder zu Hause.“ Der Satz bricht geradezu aus ihr heraus, mit einer Hand hebt sie die Matratze an, auf der sie sitzt: “Selbst, wenn ich im leeren Haus auf dem Boden schlafen muss!“

Nicht nur Khadija denkt so. "Wir haben in der Vergangenheit oft gesehen: Wenn sie die Freigabe bekommen, kehren diese Menschen sofort zurück. Sie sehen es als ihre Verantwortung, ihre Dörfer wiederaufzubauen", sagt Georges Kettaneh, der Generalsekretär des Libanesischen Roten Kreuzes. "Für die Politik ist es deshalb eine große Verantwortung, die Gebiete für sicher zu erklären."

Auch Großvater Hussein verließ die Wohnung in Sidon schon einmal für ein Begräbnis in seinem Heimatdorf. „Wunderschön“ sei das gewesen, zumindest für eine Stunde. Dann seien wieder Bomben auf den umliegenden Hügeln niedergegangen - Warnschüsse der israelischen Armee, um die Trauerfeiern zu beenden. Hussein schüttelt den Kopf und zieht an seiner Zigarette. Dann sagt er: „Die Rückfahrt war schrecklich. Es war, als müsste ich vom Himmel in die Hölle zurück.“