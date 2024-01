Nach Tod von Hamas-Anführer: Hisbollah wird "bis zum Ende kämpfen“

Nasrallah sprach von einem "eklatanten israelischen Angriff". Ein "Krieg mit uns wird sehr kostspielig sein", jeder, der Krieg gegen den Libanon führe, werde es "bereuen", da die Hisbollah "bis zum Ende kämpfen" werde, sagte er. Wenn Israel gegen den Libanon Krieg führe, "wird es keine Obergrenzen für den Kampf der Hisbollah geben".

Israelische Armee "für jedes Szenario" bereit

Die israelische Armee erklärte zuvor, sich "für jedes Szenario" bereit zu halten. Mossad-Chef David Barnea wies einem Bericht zufolge auf eine Beteiligung Israels hin. Jede arabische Mutter werde wissen, dass, wenn ihr Sohn an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt gewesen sei, sein Blut an seinem eigenen Kopf sein werde, zitierten israelische Zeitungen Barneas Worte auf der Beerdigung des früheren Mossad-Chefs Zvi Zamir am Mittwoch. Die Jerusalem Post sah darin einen "deutlichen Hinweis" auf eine israelische Beteiligung an einer gezielten Tötung des Vize-Leiters des Politbüros der Hamas am Dienstagabend in Beirut. Barnea erwähnte Arouri demnach aber nicht namentlich.

