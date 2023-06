Gegenoffensive: Selenskij ortet Fortschritte, Putin nennt sie schleppend

Präsident Wolodymyr Selenskij hat zwei Wochen nach Beginn der ukrainischen Offensive Fortschritte an der Front gelobt. "Im Süden sind wir in der Vorwärtsbewegung", sagte er am Mittwoch in seiner täglichen Videoansprache.

Er räumte zwar schwere Kämpfe ein, doch überall - auch im Osten, wo die ukrainischen Truppen in der Defensive seien - werde der Feind vernichtet, meinte er.

Die Ukraine hatte nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Wochen acht Dörfer im Süden zurückerobert. Die Vorstöße in die stark befestigten und verminten Gebiete unter russischer Kontrolle sind zwar klein, aber die größten seit November.

Zuvor hatte Selenskij die Erwartungen der Öffentlichkeit an die ukrainische Offensive noch gedämpft.

