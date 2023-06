IAEA-Chef Grossi leitet Mission zum AKW Saporischschja

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO), Rafael Grossi, will nächste Woche die Mission zum Atomkraftwerk Saporischschja persönlich leiten. Dies teilte er nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit. Österreich wird indes die IAEA in der Ukraine mit einer Million Euro unterstützen, kündigten Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch an.