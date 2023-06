Ukraine: Ungarn verweigert Zugang zu Kriegsgefangenen

Die Gefangenen stammen aus der Region Transkarpatien, die im Westen der Ukraine an der Grenze zu Ungarn liegt. Dort lebt eine ungarische Minderheit.

Die Ukraine und Ungarn streiten sich seit Jahren über Minderheitenrechte in der Region. Budapest will daher Kiews Aufnahme in die Europäische Union und das Militärbündnis NATO behindern.