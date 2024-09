"Sind Frieden näher, als wir denken": Selenskij spricht von Kriegsende im nächsten Jahr

Selenskij rief die USA und andere Partner auf, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Das ukrainische Militär steht derzeit speziell im Osten des Landes unter Druck.

"Unser Siegesplan wird dazu beitragen, Russland praktisch zum Frieden zu zwingen", so Selenskyj, der sein Vorhaben in Gesprächen und möglicherweise auch öffentlichen Reden vorstellen will. Mit dem Plan will er sich zusätzliche politische und militärische Unterstützung der Verbündeten sichern. Einem Bericht der britischen "The Times" zufolge enthält er die Forderung nach westlichen Sicherheitsgarantien ähnlich denen einer NATO-Mitgliedschaft. Zudem sollen nicht näher genannte Waffen und weitere Finanzhilfen angefordert werden.