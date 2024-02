Zwei Jahre Krieg: "Der Westen ist dabei, gegen Putin zu verlieren"

Gady: Nein. Bachmut war ein symbolischer Sieg für Russland. Awdiiwka ist anders. Einen großen Durchbruch der Russen erwarte ich denoch nicht, aber Moskau hat jetzt Möglichkeiten, neue Angriffsachsen zu eröffnen. Aber ich warne vor der Schwarzmalerei, dass es eine totale militärische Niederlage der Ukraine geben wird:. Russland hat nicht unendliches militärisches Potenzial, den Krieg kann es auf jetzigem Niveau etwa noch zwei Jahre führen. Dieses Jahr wird die Ukraine durch ein Tal der Tränen gehen, aber die Ukrainer können noch einiges erreichen. Dieses Jahr hat sie kein Potenzial für eine Offensive, weil Artilleriemunition und andere Mittel fehlen. Aber ab dem letzten Quartal 2024 können die Europäer die Ukrainer besser in einer Defensivstrategie unterstützen, um die Front zu halten. Für eine Offensive 2025 wäre amerikanische Hilfe nötig. Dieser Krieg wird also nicht mit Ende des Jahres vorbei sein.

Gady: Wir haben das geliefert, was wir fähig waren zu liefern – und was die Ukraine fähig war zu absorbieren. Der Grund, warum die Gegenoffensive fehlgeschlagen, war nicht nur fehlendes Gerät, sondern weil das Gerät nicht immer richtig eingesetzt wurde. Nach drei Monaten Ausbildung kann man die Geräte nicht am effektivsten einsetzen. Ja, wir hätten mehr machen können – aber nicht jedes militärische Niederlage lässt sich auf die mangelnden Unterstützung des Westens zurückführen.

Mueller: Putin sieht Russland in einem Krieg gegen den kollektiven Westen. Im russischen Fernsehen ist von der Besetzung Prags und Berlins die Rede. Hybride Angriffe nehmen zu. Das wissen im Westen viele Politiker, aber in der Öffentlichkeit ist es weniger präsent – und deshalb vielleicht für die Politik nicht primär handlungsleitend. Die westliche Reaktion findet darum oft mit „angezogener Handbremse“ statt, und das vermittelt Russland, dass die Hilfe für die Ukraine auf tönernen Füßen stehe – und bald enden wird. Wenn der Westen nicht agiert, ist er dabei, diesen „Krieg“ zu verlieren. Der Historiker Niall Ferguson sagte letztens, wenn die Ukraine den Krieg verliert, ist das die erste Niederlage des Westens im nächsten Kalten Krieg. Das ist auch die russische Perspektive.

Steindl: Wir können uns als neutral sehen, aber von außen sind wir das nicht. Russland etwa sieht uns nicht so, darum mischt es sich auch in unsere Wahlen ein. Russland geht es darum, die europäische Sicherheitsarchitektur über den Haufen zu werfen – USA raus, die EU gespalten, Russland als vorherrschende Macht. Das sollte unsere Politik gegenüber der Ukraine formen.

Mueller: In Österreich galt vielen die Devise: Wir können uns ohnehin nicht verteidigen, die Neutralität ist ausreichender Schutz. Historisch ist letzteres nicht beweisbar, eine Reihe neutraler Staaten wurde überfallen – von Belgien im Ersten Weltkrieg bis zur Ukraine 2014. Eine sicherheitspolitische Diskussion darüber fehlt, ebenso eine über die wirtschaftspolitische Neutralität: Wir beziehen mehr als 80 Prozent des Erdgases von einer kriegführenden Macht, haben seit Kriegsbeginn mehr als acht Milliarden an Russland bezahlt. Die Unterstützung der Ukraine beläuft sich auf etwa ein Zehntel davon.

Sogar in der Schweiz wird massiv über Aufrüstung debattiert, in Österreich ist das kein Thema. Woran liegt das?

Gady: Diese Szenarien sind oft bewusst herausgespielte Nachrichtendiensteinschätzungen, da muss man vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wann der Krieg in der Ukraine vorbei sein wird. Und es kann keine seriöse Einschätzung stattfinden, solange er nicht vorüber ist, solange wir nicht wissen, wie viele Verluste Russland erleiden wird. Die Lage in Europa – wo wir auf extrem niedrigen Niveau der Nachrüstung sind – muss separat debattiert werden.

Steindl: Es wird in einer so vernetzten Welt wie unserer nie gelingen, alle Löcher zu schließen. Selbst aus Kühlschränken können Komponenten für Waffen benutzt werden. Und es gibt Märkte, die gerne mit Russland handeln und dabei Geld verdienen, die Türkei, Kasachstan, China. Zu lange hat man gezögert, Sekundärsanktionen zu verhängen.

Wird eine neue Präsidentschaft Trumps die Lage noch verschärfen?

Gady: Es gibt in Washington keinen sicherheitspolitischen Konsens mehr über die Rolle der USA in der Welt. Das wäre auch ohne Trump ein großes Problem, weil es Instabilität im ganzen globalen System kreiert. Europa muss realisieren, dass wir in vielen Fragen – vor allem militärischen – möglicherweise allein dastehen werden. Damit muss man sich auseinandersetzen, denn die Konflikte werden in den kommenden 20 Jahren noch zunehmen.

Ihr – kurzer – Ausblick auf Europa in zehn Jahren?

Steindl: Ich hoffe, dass Europa im neuen Mächtekampf zwischen China, den USA und neuen Mittelmächten nicht zerrissen wird, sondern sich vereint behauptet. Und ich hoffe, dass Verteidigung auch in Friedenszeiten ernst genommen wird.

Gady: Wir glauben immer, gewisse Dinge werden in Zukunft passieren, weil sie sich in der Vergangenheit ereignet haben. 2021 hat kaum einer geglaubt, dass bald deutsche Panzer auf russische schießen. Darum warne ich vor zu linearem Denken – vor allem in der Politik: Die meisten politischen Weisheiten basieren nur auf Bauchgefühl.

Mueller: Ich sehe zwei konträre Szenarien. Werden die richtigen politischen Entscheidungen getroffen, kann Europa einer der freiesten, wohlhabendsten, sichersten Orte der Welt bleiben. Treffen wir sie nicht, werden hybride Bedrohungen und Versuche, die Gesellschaft zu spalten, vermutlich zunehmen.

Die Diskussion wurde auf Einladung des Wilfried Martens Center, der Politischen Akademie und des AIES geführt, die Autorin hat moderiert.