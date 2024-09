Jobintegration von Geflüchteten aus der Ukraine läuft schleppend

Die Job-Integration von Geflüchteten aus der Ukraine funktioniert trotz freien Arbeitsmarktzugangs nach wie vor nur schleppend. Laut aktuellen Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) waren Ende August 6.016 Personen aus der Ukraine mit Vertriebenenstatus als arbeitslos vorgemerkt, 21.184 ukrainische Staatsbürger/innen (Stand Ende Juli 2024) gingen einer unselbstständigen Beschäftigung nach.

Zu Jahresbeginn 2024 waren insgesamt rund 81.000 ukrainische Staatsbürger/innen in Österreich gemeldet, zwei Drittel davon Frauen, 45 Prozent davon in Wien.

AMS-Vorstand Johannes Kopf freut sich zwar über gestiegene Beschäftigungszahlen, sieht aber noch viel Luft nach oben: "Mit einer Beschäftigungsquote von nur etwa 30 Prozent können wir alles andere als zufrieden sein und haben noch immer viel zu wenig vertriebene Personen beim AMS als arbeitssuchend gemeldet".

Beschäftigungsquote in Wien am niedrigsten

Die Beschäftigungsquote im Alter von 15 bis 64 Jahren lag Ende März 2024 nach Schätzungen des Arbeitsministeriums bei 29,1 Prozent und war in Vorarlberg mit 49 Prozent am höchsten und in Wien mit 21,9 Prozent am niedrigsten.